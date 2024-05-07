İsrail, Gazze'de hastalarını bırakıp gitmeyen doktoru yakaladı, işkence etti ve öldürdü

Adnan el-Burş, çalıştığı hastanenin ağır bombardımana uğramasına rağmen hastalarını bırakıp kaçmayı reddetmişti. Aralık ayında İsrail askerleri tarafından tutuklandı. 7 Mayıs Salı günü yapılan açıklamada, doktorun İsrail işkencesinde can verdiği bildirildi.

Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin ortopedi bölüm başkanı olan 50 yaşındaki Adnan El Burş'un, siyaset bilimi alanında yüksek lisans yapmaktaydı ve Gazze'de tüm uzmanlık alanlarını kapsayan büyük bir hastane inşa etmeyi arzu ettiğini ifade etmişti.

Bursh, 7 Ekim'den bu yana ağır İsrail bombardımanı altında olan hastaları terk etmeyi reddetti ve hastalarına son ana kadar bakmaya devam etti. Ancak Doktor, Aralık ayında Gazze'nin kuzeyindeki El Avde hastanesinde İsrail güçleri tarafından tutuklandı. Gazze'den götürülen tüm Filistinliler gibi onlar da zorla kaçırıldı ve İsrailli yetkililer nerede olduklarını açıklamadı.

Filistinli Mahkumlar Derneği, Adnan El Burş'un İsrail güçleri tarafından yapılan işkence sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'deki hükümet medya ofisine göre, İsrail güçleri Ekim ayından bu yana 492 sağlık çalışanını öldürdü, 310 kişiyi daha tutukladı ve neredeyse tüm hastanelere yönelik tekrarlanan saldırıların ardından Gazze'nin sağlık sistemini neredeyse tamamen yok etti.