Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın doğusundaki Adamawa eyaletinin polis sözcüsü Osman Ebubekir, eyaletin Numan köyü civarında Fulani sığır çobanlarına düzenlenen saldırıda 30 kadın ve çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırının bölgede yaşayan Bachama çiftçileri tarafından yapıldığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Miyetti Allah Büyükbaş Hayvancılık Derneği (MACBAN) tarafından yapılan açıklamada, saldırının bölgedeki çiftçiler tarafından düzenlendiğinin altı çizildi.

Otlak sorunu nedeniyle Nijerya'nın Orta Kuşak bölgesinde, çiftçilerle sığır çobanları arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.