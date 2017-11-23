Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "askeri güçlerin tek çatı altında birleşmesi için ülkenin doğu, güney ve batısından subayların katılımıyla Kahire'de üçüncü kez düzenlenen toplantılarda gelinen son noktaya" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mismari, "Libyalı subaylar, Devlet Başkanı'nın aynı zamanda Başkomutan olması konusunda uzlaştı." dedi.

Savaş, olağanüstü hal ve seferberlik ilanı gibi kararları alma yetkisinin de, Kahire'de yapılan toplantılarda kurulmasına karar verilen "Savunma Konseyi" ve "Ulusal Güvenlik" birimleriyle istişareli olarak, Devlet Başkanı'nı temsil edecek olan Başkanlık Meclisi'ne verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Mismari, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Hafter güçlerine bağlı subayların yer aldığı dört komite oluşturulmasında da görüş birliğine varıldığını sözlerine ekledi.