Netanyahu'yu sorumlu tuttular! İntihar etmeye kalkışan İsrailli esir son anda kurtarıldı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurdu. Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin intihar girişiminden ateşkes ve esir takasını reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sorumlu olduğunu açıkladı.

Gazze'de katliam 217 gündür devam ediyor... İsrail tüm ateşkes çağrılarına rağmen milyonlarca sivilin sığındığı Refah'a saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de yeni katliama hazırlanan İsrail sadece Filistinlileri değil İsrailli esirleri de tehdit ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun esir takasını reddetmesi, kurtarılmayı bekleyen İsrailli esirlerin sabrını taşırdı. İntihar etmeye çalışan bir esir, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları tarafından son anda kurtarıldı.

İSRAİLLİ ESİR SON ANDA KURTARILDI

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurdu.

Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Birkaç gün önce tutulduğu yerde intihara kalkışan bir düşman esirini son anda kurtardık.” ifadeleri kullanıldı.

SORUMLUSU NETANYAHU

Açıklamada, “Bazı düşman esirlerinin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının bozulmasından düşmanı ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu bizzat sorumlu tutuyoruz.” ifadelerine yer verildi.