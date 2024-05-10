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BM'nin Filistin kararını hazmedemedi! İsrail’in temsilcisi anlaşmayı kürsüde parçaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BM, Filistin'in tam üyeliğini içeren karar tasarısını onayladı. Kararı hazmedemeyen İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini talep eden karar tasarısı ABD ve İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Genel Kurul'da kabul edildi. Filistin'in BM'ye tam üyeliği için 9 ülkenin "hayır" oyuna karşı 143 ülke "evet" oyu verdi.

Kararı hazmedemeyen İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu’ndaki Filistin konulu toplantıda karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı.

Çılgına dönen İsrail'in temsilcisinin onları kameralara anbean yansıdı. Erdan'ın söz konusu eylemde “BM Antlaşmasını kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Evet, yaptığınız şey bu.” dedi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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