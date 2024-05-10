Arjantin'de iki tren çarpıştı: 60 kişi yaralandı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı Palermo semtinde bir banliyö treni, park halindeki başka bir trene çarptı.

Acil Tıbbi Bakım Sistemi'nden (SAME) yapılan açıklamada, başkent Buenos Aires'e bağlı Palermo semtindeki köprüde ilerleyen trenin park halindeki başka trene çarptığı belirtildi.

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği kaza bölgesinde 30'u ağır 60 kişi yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumu ağır olan bazı yolcular helikopterle başka hastanelere götürüldü. Yerel basında çıkan habere göre, banliyö treni, bakımı devam eden park halindeki trenin vagonlarına çarptı.

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.