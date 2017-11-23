Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, üye ülkelerin 2018 yılı bütçe taslaklarına yönelik tavsiyeler içeren "Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayınladı.

Çalışmada, Belçika, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Fransa'nın sundukları 2018 yılı bütçe taslaklarının AB bütçe açığı kurallarına uymadığı kaydedildi.

İtalya, Fransa ve Belçika'nın söz konusu bütçeleriyle kamu borç oranlarını düşüremeyeceğine dikkat çekilen çalışmada, Almanya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Finlandiya, Hollanda, Estonya, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Slovakya'nın bütçeleri ise uygun bulundu.

Çalışmaya, ekonomik kurtarma programı uygulanmakta olan Yunanistan dahil edilmedi.

AB genelinde mali disiplin ve istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulan İstikrar ve Büyüme Paktı, üye ülkelerin önleyici tedbirlerle mali disiplinlerini sürdürmesini amaçlıyor.

Bu kurallara göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 3'ünün altında olması, kamu borç stoklarının, gayri safi yurt içi hasılalarına oranının yüzde 60'ı geçmemesi gerekiyor.

AB Komisyonunun, anlaşmaya uygun davranmayan üye ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisi bulunmasına rağmen, uzun yıllardan beri yüksek açık veren Fransa’ya yönelik bir ceza uygulamamış olması dikkat çekiyor.