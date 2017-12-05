Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre Türkiye, İdlib’in Şeyh Bereket Dağı bölgesinden Afrin’in kırsalına 7 kilometre girmek için operasyona hazırlanıyor. Türk yetkililer, Afrin-Şeyh Bereket kırsal bölgesinden terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye bağlı unsurların ciddi risk oluşturduğunu ve son iki aydan bu yana YPG’nin taciz atışları yaptığını Rus muhataplarına iletti. Operasyonun Rusya ile yapılan görüşme trafiğine bağlı olarak ocak ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Türk yetkililer, 7 kilometrelik bir bölgeye girildiği taktirde YPG’nin kapasitesinin kısalacağı görüşünde. Afrin-İdlib sınır hattında terör örgütü YPG’nin nefesini kesecek ikinci operasyonu ise, işler yolunda gider ve Astana’da çatışmasızlık bölgelerinin geleceğine dair şubat ayında yapılacak olan görüşmelerde ilerleme sağlanırsa Daretizzet hattında gerçekleştirecek. Şubat ayında Astana’da yapılacak zirvede çatışmasızlık alanlarının iç güvenliği ve idari yapılanmasının şekillenmesi konuları masaya yatırılacak. İkinci operasyonun harekât planları Şeyh Bereket hattından çıkacak sonuçlara göre geliştirilecek. Zira Daretizzet bölgesi terör örgütü YPG’nin en hareketli olduğu alan.

Rusya da Suriye’de yeni bir operasyona hazırlanıyor. Doğu Guta’daki radikal unsurlara silahlarını bırakması için çağrı yapan ancak istediği sonucu elde edemeyen Rusya’nın da önümüzdeki 15 gün içinde büyük bir operasyon başlatması bekleniyor.