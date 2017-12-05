Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun yıllık Türkiye toplantısında konuştu.



Darbenin sorumlularını adalet önüne çıkarmak için ABD ve Türkiye adalet bakanlıklarının birlikte çalıştıklarını söyleyen Cohen, Gülen'in iade talebi için ayrılan kaynağın, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin iade talebi dışında hiçbir iade talebine tahsis edilmediğini belirtti. Cohen, talebi ciddiye aldıklarını ve incelemenin sürdüğünü dile getirdi.



ABD'nin Suriye'de alternatifi olmadığı için YPG'yle çalıştığını belirten Jonathan Cohen, bu ortaklığın geçici ve işlevsel olduğunu, Türkiye ve ABD arasındaki ittifakın ise stratejik, kalıcı ve kurumsal olduğunun altını çizdi.