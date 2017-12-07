Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını görüştü.Bogdanov, Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.