Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını görüştü.Bogdanov, Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.
Rusya'dan Kudüs açıklaması: Yanınızdayız
07.12.2017 - 00:22 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, ABD'nin skandal Kudüs kararını görüşerek Kudus'ün yanındayız mesajını verdi.
Etiketler : rusya,ismail henniye,mihail bogdanov,
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