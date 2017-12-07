Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin üzerinden henüz sayılı saatler geçerken, Trump'a ve İsrail yönetimine olan öfke çığ gibi büyüyor. Uluslararası arenadan tepkiler bir bir gelirken, onlardan en dikkat çekeni de Suudi Arabistan oldu.

"SORUMSUZ VE HAKSIZCA"

ABD ile olan flörtleşmeleriye gündeme gelen Suudi yönetimi, bu sefer ABD'ye tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA)'nın aktardığına göre Suudi Kraliyeti açıklamasında "Krallık, ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından derin üzüntü duyuyor. Krallık daha önce böyle haksız ve sorumsuz bir kararın ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu." dedi.

KUDÜS ZİRVESİ

Kral Selman, salı günü telefonla görüştüğü Trump'ı, Kudüs'ün statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği artıracağı konusunda uyarmıştı.

Selman, Kudüs'ün konumu itibarıyla ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı böylesi 'tehlikeli bir adımın' dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurgulamıştı.