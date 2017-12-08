Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Heniyye, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin Kudüs'e yönelik kararı ile bu yönde meydana gelebilecek tehlikeli gelişmelere karşı atılacak adımlar ele alındı.

Şeyh Temim, ABD'nin bu kararını reddettiğini ve ülkesinin Filistin konusunda uluslararası meşru kararlara ve Arap barış girişimine uygun olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması şeklinde iki devletli çözüm temelindeki tutumunun sabit olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.