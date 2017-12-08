Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Viyana’da gerçekleşen AGİT 24. Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Suriye, Ukrayna, Kuzey Kore ve ABD’de faaliyet gösteren Rus diplomatlar ile Rus medyasının durumu yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cenevre süreci çerçevesinde ve Soçi’de yapılması planlanan Ulusal Diyalog Kongresi de dahil olmak üzere Suriyeli tüm siyasi güçleri kapsayan sürdürülebilir bir müzakere sürecinin kurulması yoluyla Suriye'deki iç çatışmaların üstesinden gelmek için atılacak ilave adımlar ele alındı. Ukrayna’nın doğusundaki durum değerlendirilirken Rus tarafı, 12 Şubat 2015'te varılan Minsk Anlaşmalarının alternatifi olmadığına vurgu yaptı, anlaşma hükümlerinin Kiev yetkilileri tarafından titizlikle uygulanması gereğini bir kez daha belirtti” denildi.

Açıklamada, “Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Kuzey Kore’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarına kesinlikle uyması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiler. Aynı zamanda, Lavrov, Amerika’nın Kore yarımadasındaki askeri hazırlıklarının yürütmekte olduğu gerginliğin artmasının kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladı. Lavrov, ABD tarafına Kore yarımadasındaki nükleer sorununun sadece ve sadece diplomatik yöntemlerle çözmek için yeniden çalışma başlatılması çağrısında bulundu. Aynı zamanda Lavrov, Tillerson'a diplomatlar ve medya üzerindeki baskının kabul edilmez olduğunu söyledi” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan ikili görüşmenin başında bir Rus bakan Sergey Lavrov, Amerikalı kadın gazetecinin Amerikan elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması girişimini nasıl buluyorsunuz sorusuna "yüksek sesle bağırın" cevabını verdi. Lavrov Amerikalı gazeteciye "Yüksek sesle bağırın sizi duyamıyorum” dedi. Amerikalı gazetecinin ise aldığı cevabın ardından odayı terk ettiği belirtildi.