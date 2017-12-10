Mısır'ın Resmi Gazete'sinde, Kahire Ceza Mahkemesinin Kasım 2016'da aldığı karara binaen "Müslüman Kardeşle Teşkilatı (İhvan) mensubu ve ülkede kaos çıkarmakla" suçlanan 161 kişinin 3 yıl süreli olarak terör listesine alındığı duyuruldu.
Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.
Mısırlı hukuk uzmanı İzzet Guneym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör listesine alınanlar arasında 21 kadının da yer aldığını belirtti.
Ülkenin yasalarına göre, resmi gazetede yayımlanmasından sonraki 60 gün içinde karar, ikinci kez temyize götürülebiliyor.
Mısır yönetimi belirli aralıklarla muhaliflerin isimlerini terör listesine alıyor.