Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmelerin ilk iki haftasına, Beşşar Esad rejimi heyetinin görüşmelere geç katılması ve sonrasında Cenevre'yi terk etmesi damga vurmuştu. Rejimin tavrı nedeniyle görüşmelerin ilk iki haftasında somut gelişme sağlanamadı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yoğun çabalarıyla Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti dün Cenevre'ye geldi.

Mistura, bugün Nasır Hariri başkanlığında Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) ve rejim heyetiyle BM Cenevre Ofisi'nde görüşecek.

Caferi başkanlığındaki rejim heyeti, muhaliflerin doğrudan görüşme talebini önceki turlarda olduğu gibi reddettiği için taraflar Mistura ile ayrı ayrı görüşecek.

TSİ 13.00'te rejim heyetiyle bir araya gelen Mistura'nın, 17.30'da da muhaliflerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Mistura, geçen hafta perşembe düzenlediği basın toplantısında, rejimin görüşmelere gelmemesine tepki göstererek rejimi ciddiyete davet etmişti.

Özel Temsilci, ayrıca 8. turun son haftasında rejimi işaret ederek, "görüşmeleri hangi tarafın sabote etmek istediğini" değerlendirme fırsatının olacağını söylemişti.

Muhalifler Cenevre'ye "birleşik" geldi

MYK sözcüleri ise Cenevre 1 Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına bağlılıklarının devam ettiğini her fırsatta vurgulamış, rejim heyetini Cenevre'de masaya oturmaya davet etmişti.

Muhalifler, 22-23 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanarak yeni ve geniş kapsamlı bir MYK oluşturmuştu.

Üç hafta önceki Riyad 2 toplantısı bildirgesinde, muhalifler, Suriye'deki geçiş sürecinin, Beşşar Esad görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamayacağını vurgulamıştı.

Cenevre 8 görüşmelerine iki gün geç katılan rejim heyeti ilk hafta sonunda Cenevre'den ayrılmıştı.

14 Aralık Perşembe akşamı sona erecek Suriye görüşmeleri, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı içeriyor.