Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York polis yetkilileri, kendisi dahil 4 kişinin yaralanmasına neden olan 27 yaşındaki Ullah'ın ABD'ye "aile dayanaklı göçmen vizesiyle" geldiğini ve New York'un Brooklyn bölgesinde ikamet ettiğini açıkladı. Akayed Ullah'ın 2012-2015 yıllarında taksi şoförlüğü yaptığı, daha sonra lisansının süresinin dolması üzerine bu işi bıraktığı kaydedildi.

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yapımını internetten öğrendiğini ve bomba düzeneğini de çalıştığı iş yerinde bir araya getirdiğini ifade etti. Saldırganın amacına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, Ullah'ın "DEAŞ'tan etkilendiği ancak örgütle doğrudan bağlantılı olmadığı" belirtildi.

Diğer yandan saldırganın, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davasının da görüldüğü New York Güney Bölge Federal Mahkemesinde yargılanacağı ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise günlük basın brifinginde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanders, saldırganın 2011 yılında ABD'ye göçmen vizesiyle girdiği bilgisini teyit ederek, "Başkan'ın göçmen politikalarının tümden revize edilmesi önerisinin ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın uzun zamandır göçmen vizeleri konusunda Kongre'ye çağrı yaptığını dile getiren Sarah Sanders, bu saldırıyla göçmen politikaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın haklı olduğunun ortaya çıktığını savundu. Dün sabah saatlerinde, Manhattan'da New York Metrosu'nda üzerindeki boru tipi bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu saldırgan ve 3 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.

New York polisi, saldırganın kimliğini Akayed Ullah olarak açıklamış ve 27 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.