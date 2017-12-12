Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin

ABD ve PKK’nın Suriye kolu YPG’nin, DEAŞ teröristlerinin Rakka’dan tahliye etmesi bütün dünyanın tepkisini çekerken birkaç gün önce yeni bir skandal anlaşmanın daha yapıldığı ortaya çıktı. YPG’li teröristler ve ABD’li istihbarat görevlileri cumartesi günü Suriye’nin enerji kaynaklarının bulunduğu Deyr ez-Zor’da kalan son 1300 DEAŞ teröristinin tahliyesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıya Suriye ve Irak’taki etkinliği olan ve DEAŞ’la irtibatları olduğu ifade edilen el-Bekkara ve el-Huseyniye aşiretinin liderleri katıldı. 3 ABD’li İstihbarat subayının hazır bulunduğu toplantıya daha önce YPG ve Öcalan posterleri altında fotoğraflarını çokça gördüğümüz SDG’nin sözde güney bölge sorumlusu Polat Can katıldı.

Görüşmeye ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan el-Bekkara aşiretinin ileri gelenlerinden Hişşam el-Bekkari “Bizlere SDG ile askeri ortaklığın devam ettiği söylendi. Deyr ez-Zor'un çevresinin ve ana arterlerinin kontrol altına alındığını belirterek hâlâ şehirde ve kırsalda 1.300 DEAŞ teröristinin saklandığı ifade edildi. Bu teröristlerin bölgeden tahliyesi için aşiretlerden Rakka’da olduğu gibi destek olmaları istendi” dedi. Cumartesi günü gerçekleşen görüşmede dikkat çeken bir başka konu ise, aşiretlerin önde gelenlerinin SDG’yi meşruiyeti olan ulusal bir güç olarak nitelendirmeleri ve aşiret mensubu binlerce gencin SGD’ye katıldığını ifade etmeleri olduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ GÖRÜŞME IRAK SINIRINDA

Öte yandan Deyr ez-Zor’daki toplantının haricinde Suriye-Irak sınırında da bir başka görüşme gerçekleştirildi. Deyr ez-Zor'dan geçen Suriye-Irak sınırının güvenliği için SDG ile Irak ordusu komutanları bir araya geldi. Görüşmeler sonucunda ortak koordinasyon merkezi kurulması kararlaştırıldı. Görüşmeye Irak ordusunu temsilen Irak Cizire Güçleri Genel Komutanı Kasım Muhammed Salih ve yardımcısı General Abdul Hüseyin, SDG’yi temsilen ise Hasan Kamişlo ile Engizek Halil katıldı.