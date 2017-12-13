Frankfurt Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Frankfurt Yabancılar  Meclisi tarafından Paulskirche Kilisesi'nde yabancı kökenli başarılı  şahsiyetlerin ödüllendirildiği bir tören düzenlendi. Bu yıl 37 kişinin ödüllendirildiği törende, Türkiye'den Frankfurt  Goethe Üniversitesi Kliniği Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz, eski  Frankfurt Höchst Hastanesi Kardiyoloji, Anjiyoloji ve Acil Tıp Merkezi Direktörü  Prof. Dr. Şemi Şen ile Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Almanya Merkez Bankası  Danışma Kurulu Üyesi Banu Ejder Özcan ödüle değer bulundu.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, yaklaşık 500  davetlinin katıldığı törende, 2017 yılının başarılı şahsiyetlerine  sertifikalarını takdim etti.  Törende konuşan Feldmann, Frankfurt'un çok kültürlü ve çok dilli  bir şehir olduğunu, bu sayede kentte yetişen çocuklar ve gençlerin birden fazla  dili konuşabilme imkanına sahip olduğunu söyledi. Göçmen kökenli kişilerin önemine işaret eden Feldmann, yabancı kökenli  şahsiyetlerin Frankfurt'a hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük katkı  sağladığını vurguladı.
 
"Bir Müslüman olarak gurur verici"
 
Prof. Dr. Korkusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödüle layık  görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ancak bundan daha  önemlisi şu anda Avrupa ve Almanya'da İslamofobi dalgası var. Buna karşı böyle  bir ortamda bir Müslüman olarak gurur verici bir ödül oldu." dedi.  Almanya'da yabancılara yönelik ayrımcılık yapıldığına dikkati çeken  Korkusuz, "Çalıştığımız yerde akademisyen olsak dahi bazı zorluklar çekiyoruz.  Burada normal bir işçi olsaydık daha fazla baskı olacaktı diye düşünüyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Prof. Dr. Şen ise Almanya'da Höchst Hastanesinde yaklaşık 20 yıl  hizmet ettikten sonra emekliye ayrıldığı bilgisini verdi. Türk-Alman dostluğuna katkı sağlamayı umduğunu anlatan Şen, "Teveccüh  etmişler, bizleri de bu ödüle layık görmüşler. Bu yüzden mutluyum. Her şeyden  evvel bir Türk olarak çok gurur duydum. Bugünlerde ülkemizi temsil etmek de ayrı  bir gurur zaten. Bizim de Türk-Alman dostluğuna bir katkımız olduysa ne mutlu  bize." değerlendirmesini yaptı.
 
Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı Özcan da gecede ödüle layık  görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Özcan,  "Akbank AG, Almanya'da 20 senedir faaliyet gösteren bir banka ama bizim şube  ağımız yok. Biz esasen sadece Almanya değil Avrupa ve Türkiye arasındaki  ticaretin aracılığını yapan ve köprüsünü kuran bir bankayız. Dolayısıyla çok  önemli bir görev benim için." diye konuştu.