Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Libya'da istikrarın ve kalıcı barışın yalnızca politik bir çözüm yolu ile sağlanacağına inanıyor ve Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümetini yegane meşru hükümet olarak tanıyoruz. Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümetine olan güçlü bağlılığımızı ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Libya'daki siyasi durumla ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu. Kanada'nın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Libya Siyasi Anlaşması'nın ara buluculuk çabalarının temeli olmaya devam etmesi gerektiğini yinelediğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün Libyalıları kapsamlı bir siyasi çözüm elde etmeye yönelik olarak birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Libya'da sürmekte olan duruma askeri çözüm bulunmadığını ve tüm tarafları düşmanlıkları sona erdirmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplum Libya'ya ve BM'ye, Libyalıların menfaatleri için istikrar, barış ve refah sağlamaya çalışırken destek vermeye devam etmelidir."