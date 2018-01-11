Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında, Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.

Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta, "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser Müslüman geber" ifadeleri yer aldı.

Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile tarafından yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını fakat söz konusu saldırıyı kimin yaptığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti.