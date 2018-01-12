Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Katar'ın BM Temsilciliği, BAE'ye ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BMGK'ye şikâyette bulundu.

Bir nüshasının da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiği aktarılan şikâyette, olayın Katar'ın otoritesi, sınır ve toprak güvenliği ile uluslararası kanunlara açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca ihlallerin sürmesi halinde Katar'ın uluslararası kanunlar uyarınca meşru hakkını müdafaa ederek hava sahasını, sınırlarını ve milli güvenliğini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Konuya ilişkin BAE'den henüz açıklama gelmedi.

Sınır ihlalinin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında krizinin başlamasından bu yana ilk kez yaşanması dikkati çekti.