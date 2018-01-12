Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Bajva ve ABD  Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel  telefonda görüşerek,  iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamasının  ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas olan görüşmede Bajva, Pakistan'ın  terörle mücadelede kararlı olduğu mesajını verdi.Görüşmede Bajva, ABD'nin, geçen hafta Pakistan'a yapacağı 900 milyon  dolarlık askeri yardımları askıya alma kararına değinerek, "Biz bu yardımların  yeniden gözden geçirilmesini istemiyoruz, sadece teröre karşı mücadelede  verdiğimiz katkıların onurlu bir şekilde kabul görmesini istiyoruz." ifadelerini  kullandı.

İki ülke arasındaki uzun yıllardır devam eden iş birliğine vurgu yapan  Bajva, "ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında  ihanete uğramış hissi uyandırdı." şeklinde konuştu.Bajva, Pakistan'ın teröre karşı mücadelesine devam edeceğinin altını  çizerek, "Pakistan terörle mücadelesine, ABD yardımı olmadan da devam edecek."  dedi.

Pakistan ile ABD arasındaki gerginlik geçici

Görüşmede, Votel'in, ABD'nin Pakistan'a yapacağı ancak askıya aldığı  askeri yardımlara ilişkin Bajva'ya bilgi verdiği bildirildi.Açıklamada, ABD'nin, Pakistan'ın terörle mücadelesine verdiği öneme  dikkati çeken Votel'in görüşmede ayrıca ABD ile Pakistan arasındaki gerginliğin  geçici olacağını ümit ettiğine ilişkin sözlerine yer verildi.

Pakistan ABD gerginliği 

Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a  33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal  olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler.  Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık  yok." paylaşımında bulunmuştu. ABD Başkanı'nın suçlamalarının asılsız olduğunu dile getiren Pakistan  Dışişleri Bakanı Asıf, "Ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu  yapmayacağız." diyerek Trump'ın suçlamalarına tepki göstermişti.Trump yönetimi, ocak ayı başında Pakistan'a yapacağı 900 milyon  dolardan fazla askeri yardımı, İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani  grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.