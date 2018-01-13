Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün “Suriye’de 6 Ocak’ta Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırısının arkasında Türkiye yönetimi ya da Türk askerinin olmadığını biliyoruz. Ama provokasyonun kimin tarafından düzenlendiğini de çok iyi biliyoruz” ifadesiyle kimi kastettiğini Rus askerî uzmanları yorumladı. Rusya televizyonu 1. kanalı haber bültenine bağlanan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri “Saldırıdaki insansız hava araçlarına (İHA) amatör görüntü verilmiş ve uzaktan kumanda edilmiyordu. Nereyi vuracaklarına dair koordinatlar önceden girilmişti. Bunu gerçekleştirmek için Rusya’nın Hmeymim üssündeki yapılanmanın son hâlinin koordinatlarının saldırganların elinde var olması gerekiyordu. Bu veriler serbest erişimde yok. İnternetten bulunamaz. Bunları sadece Suriye’deki duruma hâkim gelişmiş teknolojiye sahip başka bir ülke biliyor. Nitekim İHA saldırısı başladığında bölge üzerinde ABD’ye ait profesyonel bir insansız gözlem aracı da uçuyordu. Amerika’ya ait bu insansız gözlem uçağı pekâlâ hedef koordinasyonu görevini üstlenmiş olabilir" dedi. Saldırının birkaç terörist işi olmadığını belirten uzmanlar buna delil olarak bombalarda kullanılan patlayıcının türünü gösterdi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada “Rusya’da buna TEN deniyor (Semtex-H). Bu patlayıcı maddenin karmaşık kimyasal formülü olduğu için her parti patlayıcının hangi fabrikadan çıktığının izlerini taşıyor. Parmak izi gibi. Hmeymim saldırısında kullanılan TEN patlayıcı maddesi dünyada birkaç yerde ve Ukrayna’daki Şostkinskiy kimyasal maddeler fabrikasında üretiliyor. Kimyasal analiz daha bitmedi. Yakında alınan sonuçlara göre daha kesin konuşulabilir” denildi. Rusya’dan ABD ve Ukrayna’yı işaret eden açıklamalar yapılmasından kısa bir süre sonra Washington ve Kiev iddiaları reddetti.