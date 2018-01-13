Satterfield bir soru üzerine “Suriye’nin tekrar inşa edilmesinin maliyeti için 200 ile 300 milyar dolar para gerekir. Suriye’de siyasi geçiş olmadan hiçbir askerî zafer tanınmayacak. Uluslararası toplum anayasal reform ve BM gözetiminde seçimler yerine getirilmeden bunu sağlamayacağını vadediyor. Bu da bizim elimizdeki bir koz” dedi. Satterfield, İran ve Hizbullah’ın bölgedeki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini de belirtti.
Suriye'nin inşası 300 milyar dolar
13.01.2018 - 03:36 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığına vekalet eden Büyükelçi David Satterfield, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde senatörlerin sorularını cevaplandırdı.
Etiketler : suriye,abd,
535937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/535937.aspx
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