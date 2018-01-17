Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB-Türkiye Liderler Zirvesi'nin yanı sıra AB-Türkiye bakanlar düzeyinde ortaklık konseyi de geçtiğimiz yıl toplantıya çağrılmamıştı.

Avupa Komisyonu bu eksiklikleri gidermek için çalışma başlattı. AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'ın yılın ilk yarısında Türkiye ile liderler zirvesi düzenleme niyetinde olduğu belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu da hem liderler zirvesinin hem de ortaklık konseyinin nisan ayından sonra toplanması için üye ülkeler nezdinde temaslarda bulundu.

Konsey'e yakın kaynaklar liderler zirvesinin mayıs ya da haziran ayında düzenlenebileceğini ifade etti.

Kaynaklar AB Dönem Başkanlığı'nın temmuz ayında Avusturya'ya geçeceğini de hatırlatarak, zirvenin bu tarihten önce yapılmasının önemini vurguladı.