Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan olası Afrin harekatı ve ABD'nin Suriye'de oluşturmayı planladığı "sınır güvenliği gücü" ile ilgili açıklamalar yapıldı.

"TÜRKİYE'YE TEHDİT DEĞİL"

ABD'nin Suriye'de oluşturmayı planladığı "sınır güvenliği gücü"yle de ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Sınır güvenliği gücü yanlış bir ifadeydi. Bu bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir" dedi.

ABD GAZETESİNDEN İDDİA

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de, Suriye'nin kuzeyinde "sınır güvenlik gücü" kurmayı planlayan ABD yönetiminin Türkiye'nin tutumu üzerine söz konusu planı gözden geçirme kararı aldığını iddia etmişti.

Wall Street Journal'in haberine göre Amerikan ordusu, Türkiye ile yeni bir diplomatik restleşmeyi körüklemesi nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir güç oluşturma planından geri adım attı.

Haberde "Amerikan ordusu, Türkiye ile diplomatik çatışmaya yol açtığı için sınır gücü oluşturma planlarında derhal değişikliğe gidiyor" denildi.

Gazeteye göre ABD'li yetkililer, planın kamuoyuna kötü biçimde aktarıldığını ve ilk başta tasarlandığı gibi hayata geçirilmeyeceğini belirtti.