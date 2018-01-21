Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ekibinden Hürriyet’e gönderilen mesajda, AB’nin askeri bir aktör olmadığı vurgulanarak, “Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Zeytin Dalı Operasyonu her ne kadar resmi gündem maddesi olmasa da son gelişmeler ışığında ister istemez AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek olan yarınki Dışişleri Konseyi’nde ele alınacak konular arasında yer alacak.

AB’nin ve üye ülkelerin operasyona ilişkin tepkilerinin de bu toplantıda şekillenmesi bekleniyor.