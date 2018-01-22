Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın, Afrin bölgesinde "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak" üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşmasını dileyen yetimler, Fetih Suresi'ni okudu.

Umdurman kentinin Darüsselam bölgesindeki Osman bin Affan Kuran Kursu'nun 312 öğrencisi, okudukları Kur'an-ı Kerim'in ardından Türk askeri için dua etti.

NYALALI YETİMLER DE TSK'YA DESTEK VERDİ

Sudan'ın Nyala şehrinde bulunan Şeyh Ahmed Farah Abdullah Kur'an Kursu'ndaki yetimler de okudukları dualarla TSK'ya destek verdi.

Türk bayrağı tutan yetimler, kağıda "Zeytin Dalı" yazarak Türk ordusunun yanında yer aldıklarını belirtti.