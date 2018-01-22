Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin Türkiye ve Beşşar Esad rejimi ile temas halinde bulunduğunu belirtirken, Suriye'nin toprak bütünlüğünün hayati olduğunu söyledi.

LAVROV: ABD, PROVOKASYON YAPIYOR

Yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınır hattındaki gelişmeleri işaret ederek Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin politikalarını eleştirdi. Lavrov, "ABD, ya durumu anlamıyor, ya da provokasyon yapıyor" dedi.

Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin sınır hattındaki adımlarla Türkiye'yi çıldırttığını ve bu operasyona neden olduğunu ima etmişti.