Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki sivil yerleşime klor gazıyla saldırdı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yer alan bir sivil yerleşim yerini, klor gazı yüklü bomba ile hedef aldı. Saldırıdan aralarında çocukların da bulunduğu 21 sivil etkilendi. Gazdan etkilenenler bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Rejim güçleri, 10 gün önce de Duma'daki sivillere klor gazıyla saldırmıştı.

REJİMİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Haresta ve Duma ilçeleriyle Arbin, Merc beldelerine yoğun hava ve kara saldırısı düzenledi. Arbin beldesine düzenlenen hava saldırısında bir sivil hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri, yıkılan binaların enkazından sivilleri kurtarmaya devam ediyor. Yaralılar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.