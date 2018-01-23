Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'dan yapılan açıklamada, Davos'ta 23-26 Ocak tarihlerinde 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirvede Suudi Arabistan'ı Assaf başkanlığındaki üst düzey heyetin temsil edeceği duyuruldu.

Açıklamada, Assaf'ın başkanlık edeceği heyette Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz, Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi, Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid Falih, Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Maliye Bakanı Muhammed el-Cadan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Abdullah es-Sevaha, Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Planlama ve Ekonomi Bakanı Muhammed et-Tuveyciri, Suudi Arabistan Para Ajansı Başkanı Ahmed el-Halifi ile Yatırım Ajansı Başkanı İbrahim el-Amr'ın yer alacağı ifade edildi.

Devlet Bakanı İbrahim Abdulaziz el-Assaf, 4 Kasım 2017 tarihinde yapılan ve aralarında prensler, bakanlar ve üst düzey devlet görevlilerinin bulunduğu yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı. Assaf'ın, serbest bırakılması ile ilgili resmi açıklama yapılmamasına rağmen 2 Ocak 2018'de Riyad'da gerçekleştirilen Suudi Arabistan bakanlar kuruluna katılımı sonrası salıverildiği ortaya çıkmıştı.