Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberinde, ülkenin güneyinde yer alan Milyang kentindeki bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 40'ı aştığı duyuruldu.

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.