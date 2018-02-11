Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, tutuklu Filistinli çocuklara işkence ediyor. Cezaevlerinde bulunan çocukların yüzde 60'ı fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada söz konusu çocukların maruz kaldığı işkencelerin, "Çocukların geç saatlerde gözaltına alınıp tutuklanması, fiziksel saldırıya uğramaları, tehdit edilerek uzun süre sorgulanmaları, uzun saatler yiyecek ve içecekten mahrum bırakılmaları ve psikolojik işkence yapılması" olduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.