Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gita Kasırgası Pasifik'te yer alan Tonga adlı ada ülkesi kasırga mağduru oldu. Son yılların en büyük kasırgasının ortasında kalan kalan ülkede pek çok bina yıkıldı.

195 KM HIZ, 1 ÖLÜ

Saatte 195 km hıza ulaşan kasırga, en az bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İnsani yardım kuruluşlarınca yardım ulaştırılmaya çalışılan Tonga'da olağanüstü hal edilirken yetkililer, kasırganın ardından şiddetli yağmur, sel ve baskın uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre kasırga bugün öğleden sonra Fiji'de etkili olacak.



