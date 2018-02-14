Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi ziyaret edecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Zeytin Dalı Harekâtı ve iki ülke arasında gerginleşen ilişkilere dair, "Türkiye ile aynı yönde yürümenin yolunu bulmalıyız. Tehditleri azaltmak için iş birliğini görüşmeliyiz" dedi.