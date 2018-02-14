Türkiye'yi ziyaret edecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Zeytin Dalı Harekâtı ve iki ülke arasında gerginleşen ilişkilere dair, "Türkiye ile aynı yönde yürümenin yolunu bulmalıyız. Tehditleri azaltmak için iş birliğini görüşmeliyiz" dedi.
Tillerson: Türkiye ile aynı yönde yürümenin yolunu bulmalıyız
14.02.2018 - 13:50 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, iki ülke ilişkilerine yönelik açıklamasında "Türkiye ile aynı yönde yürümenin yolunu bulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler : tillerson,abd,
543625 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/543625.aspx
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