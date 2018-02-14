Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği olağan basın toplantısında, "ABD'nin, dünyanın bir numaralı süper gücü olduğunu ve askerî gücünden bahsetmeye bile gerek bulunmadığını" söyledi.

Gıng, "Eğer ABD bile dört bir taraftan güvenlik tehdidi algılıyorsa diğer ülkelerin hali ne olacak. O zaman diğer ülkelerin bu tehditleri evlerinin kapısında mı hissetmesi gerekir. Bu durumda günlerimizi nasıl geçireceğiz. ABD'nin bu güçlü güvensizlik duygusunun nereden geldiğini bilmiyorum ancak dünyada kesin bir güvenliğin bulunmadığını vurgulamak isterim." dedi.

ABD yönetimine "kendi güvenliğini diğer ülkelerin tehlikesi üzerine kurmaması" çağrısı yapan Gıng, "ABD'nin diğer büyük ülkelerle ilişkilerini tehdit algıları üzerinden değil, iş birliği düzleminde ele alarak Çin, Rusya ve uluslararası toplumla ortak şekilde dünya barışı ve istikrarı için ortak çaba sarf etmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yaptığı sunumda, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer meselesi, siber güvenlik, ajanlar ve uzay silahlanması gibi sorunlarla yüzleştiklerini belirterek, Rusya ve Çin'in adını zikretmişti.