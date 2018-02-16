Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen, terör örgütü PKK/YPG’ye 5 bin tır silah yardımı yapan, örgüt mensuplarını eğitip-donatan ABD’nin, terör örgütüne özellikle Afrin operasyonu sırasında anlık istihbarat desteği verdiği de belirlendi. ABD’nin, Suriye-Irak sınırına yakın Rumeylan bölgesinde tarımsal ilaçlama için kullanılan bir havaalanını ‘istihbarat merkezi’ hâline getirdiği bildirildi.

Afrin’nin terör unsurlarından arındırılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında cephede bir yandan da istihbarat savaşları yaşanıyor. Türkiye, hem yerel kaynakları hem de teknolojik tüm imkânları kullanarak, operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için mücadele ederken, ABD’nin terör örgütü YPG-PYD’ye anlık istihbarat desteği vererek, örgüt mensuplarını yönlendirdiği belirlendi. Hükûmet kaynakları, ABD’nin lojistik, silah ve eğitim desteği verdiği terör örgütü YPG için ‘seferber’ olduğuna dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, özellikle Suriye’nin Irak sınırına yakın bölümünde bulunan Haseke kırsalındaki Rumeylan bölgesinde tarımsal ilaçlama uçaklarının kullandığı bir havaalanının pistini genişlettiği ve bu bölgedeki 7 katlı bir binayı elektronik takip merkezi hâline getirdiği tespit edildi. ABD 2016 yılının ortalarından itibaren, bu havaalanında inşaat faaliyetleri yürütüyordu.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATTILAR

Havaalanındaki istihbarat merkezi binasının son teknoloji ile donatıldığı ve sistemin ‘taşınabilir’ olarak planlandığını belirten hükûmet kaynakları, terör örgütüne verilen anlık istihbarat desteğinin Pentagon’un koordinasyonu ile yapıldığını dile getirdi. ABD’nin daha önce de, NATO ağında bulunan radar verileri üzerinden Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarını takip ettiği, bu bilgileri terör örgütü ile paylaştığı şüphesi gündeme gelmişti. Hükûmet kaynakları, terör örgütü YPG’ye yönelik anlık istihbarat akışını engellemek için kullanılan sinyal bozucu cihazların sayısının artırıldığını, aynı zamanda Türkiye’nin kendi uydusu üzerinden gelen verilerle hareket edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Pentagon’un terör örgütü YPG-PYD için yeni bir bütçe oluşturması da hükûmet kaynaklarınca, Türkiye-ABD ilişkileri açısından ‘kırılma noktası’ olarak değerlendirildi. Hükûmet içinde, Pentagon’un zel olarak bütçe ayırıp terör örgütü YPG’ye destek vermeye devam edeceğini açıkça ilan etmesinin, iki ülke ilişkilerini ‘Koparmaya’ kadar gidebileceği yorumları yapılıyor.