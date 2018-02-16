Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik yetkilisi El-Ticani Abdullah Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada çocukların Fahir Güney Ortaokulu'nda okuduklarını belirti.

Çocukların bombanın patlaması sonucu öldüğünü kaydeden Salih, kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazelerinin ailelerine teslim edileceğini söyledi.

İç savaş döneminden kalan bombaların güvensiz bir şekilde elden çıkarıldığına işaret eden Salih, patlayıcı bulunması halinde derhal yetkili makamlara haber verilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'ın batısındaki Darfur'da Adalet ve Eşitlik Hareketi, Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'nun oluşturduğu Devrim Cephesi ile hükümet güçleri arasında, 2003'ten sonra çatışmalarda yaklaşık 500 bin kişi yaşamını yitirdi. Sudan ordusunun, 2017'nin nisan ayında Sudan Kurtuluş Hareketi'nin Merra Dağı'ndaki son kalesi Surunk bölgesini ele geçirmesinin ardından Darfur'daki isyanın sona erdiği açıklanmıştı.