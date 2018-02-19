Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.
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