Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.

 