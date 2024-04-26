Evinde dans eden kadının videosunu çekip paylaşan sapık tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu habersiz çekip sosyal medyada yayınlayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dans eden kadınla ilgili dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

EVİNDE YAKALANDI

Ekipler, şüpheli F.A'nın Bahçelievler'de bir ikamette dans eden kadını, evin dış kısmından videoya aldıktan sonra sosyal medyada yayınladığını tespit etti. F.A. ikametinin bulunduğu Esenyurt'ta sokakta yakaladı.

Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan F.A. sevk edildiği hakimlikçe "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ve "kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması" suçlarından tutuklandı.