Tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Nisan 2024 20:26 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 20:30 - Güncelleme:

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Elazığ’da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan bir öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.