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Tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan bir öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında, okuldaki bazı kız öğrencileri taciz ettiği iddiasında bulunuldu.

VELİLER ŞİKAYET ETTİ

Öğrenci velilerinin harekete geçmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan şikayet sonrası savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen öğretmen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.’yi açığa aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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