Tacizle suçlanan kamu görevlisi darbedildi! Valilik'ten açıklama var

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Nisan 2024 09:34 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta bir kamu görevlisi, taciz iddiasıyla bir grup tarafından darbedildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.