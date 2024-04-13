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Tacizle suçlanan kamu görevlisi darbedildi! Valilik'ten açıklama var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta bir kamu görevlisi, taciz iddiasıyla bir grup tarafından darbedildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

KALABALIK GRUP DARBETTİ

Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Z.Ç'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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