İzmir'de 'çocuğa taciz' iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli Bayraklı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N., edinilen bilgiye göre ailesine, ziyaret için eve gelen T.A.'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini anlattı.
Durumu polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen T.A. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı