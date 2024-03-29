İzmir'de 'çocuğa taciz' iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli Bayraklı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N., edinilen bilgiye göre ailesine, ziyaret için eve gelen T.A.'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini anlattı.

Durumu polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen T.A. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.