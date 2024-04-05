Şırnak'ta 14 gündür kayıp olan çocuğun cansız bedeni bulundu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Dicle Nehri’nde çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
22 Mart’ta kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Bavli’den haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Arama çalışmalarına başlayan ekipler, 1 Nisan’da Bavli’nin Dicle Nehri’ne atladığı kameralardan tespit edildi.
Arama çalışmalarını sürdüren AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Silopi güzergahı üzeri Kavaközü Sınır karakolu civarında Bavli’nin cesedine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.