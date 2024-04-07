Samsun'da akılalmaz olay: Kadın kılığına girip namaz kılan kadınları taciz etti
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da bir kişi kadın kılığına girerek camide namaz kılıp kadınları taciz etti. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren olay, Bahçelievler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı.
Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı