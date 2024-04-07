Samsun'da akılalmaz olay: Kadın kılığına girip namaz kılan kadınları taciz etti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir kişi kadın kılığına girerek camide namaz kılıp kadınları taciz etti. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.