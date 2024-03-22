Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Otobüste genç kızı kimseyi umursamadan taciz eden sapık tutuklandı

Otobüste genç kızı kimseyi umursamadan taciz eden sapık tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da üniversite öğrencisi genç kız, otobüste arka koltukta oturan bir şahıs tarafından taciz edildi. Genç kız duruma tepki gösterirken sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde üniversite öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde özel halk otobüsüne bindi.

GENÇ KIZ ÇIĞLIK ATINCA ŞAHSI DARBETTİLER

Hüseyin S. adlı şahıs, daha önceden aynı mahallede oturduğu Burcu A.’nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre Burcu A.’yı gözetleyen Hüseyin S., daha sonra genç kızın arkasındaki koltuğu oturdu. Ardından şüpheli, Burcu A.’yı taciz etti. Bunun üzerine genç kız çığlık attı. Genç kızın çığlık atması üzerine şüpheli, otobüsteki kişiler tarafından darp edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı devriye ekipleri tacizciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

TUTUKLANDI

Tacize uğrayan Burcu A. ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

Şüpheli Hüseyin S. ise, "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 yıl sonra ortaya çıktı! '6 Şubat' Fırat Nehri üzerindeki en büyük mağarayı da vurmuş - Gündem6 Şubat felaketi e büyük mağarayı da vurmuş!Ölüme davetiye! Ters şeride girdi, kimseyi umursamadan devam etti - GündemÖlüme davetiye! Ters şeride girdi, kimseyi umursamadan...Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta atış! Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldü - GündemNokta atış! Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldüŞırnak şiddetli sağanağa teslim! Okullar tatil edildi, sele kapılanlar ölümden döndü - GündemOkullar tatil edildi, sele kapılanlar ölümden döndüTürkiye savunma sanayiinde şahlandı! Uluslararası basından övgü yağdı - GündemUluslararası basından övgü yağdıMarmara Denizi'nde petrol aranacak! 3 nokta belirlendi - GündemMarmara Denizi'nde petrol aranacakKar, sağanak, çığ... Meteoroloji'den 13 kente sarı ve turuncu uyarı - GündemMeteoroloji'den 13 kente sarı ve turuncu uyarıBalıkesir'de depremler peş peşe geldi! Naci Görür dikkat çeken detayı paylaştı - GündemNaci Görür dikkat çeken detayı paylaştı'Emniyettenim' diyerek trafikte dehşet saçmıştı! Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu - GündemYerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...