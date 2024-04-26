İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İpragaz'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti. Kurttepeli 89 yaşındaydı.
İpragaz’ın kurucusu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kurttepeli bugün İstanbul'da hayatını kaybetti.
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Kurttepeli’nin 28 Nisan Pazar günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu’daki aile kabristanında toprağa verileceği açıklandı.
İpragaz'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi