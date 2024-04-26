İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti

İpragaz'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti. Kurttepeli 89 yaşındaydı.

İpragaz’ın kurucusu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kurttepeli bugün İstanbul'da hayatını kaybetti.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Kurttepeli’nin 28 Nisan Pazar günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu’daki aile kabristanında toprağa verileceği açıklandı.

İpragaz'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: