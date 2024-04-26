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İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İpragaz&#039;ın kurucusu Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İpragaz'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti. Kurttepeli 89 yaşındaydı.

İpragaz’ın kurucusu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kurttepeli bugün İstanbul'da hayatını kaybetti.

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Kurttepeli’nin 28 Nisan Pazar günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu’daki aile kabristanında toprağa verileceği açıklandı.

İpragaz'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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