İzmir Bisiklet Turu 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak

İzmir'de düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek etabı öncesinde şehirde trafik düzenlemeleri yapılacak. Çeşme Kalesi'nden başlayacak olan İzmir Etabı'nın güzergahı boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak. Tüm detaylar haberimizin devamında...

İzmir'de düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, şehirdeki ulaşımı etkileyecek güzergah değişiklikleri ve kapanacak yollarla birlikte merak konusu oldu. İzmir Bisiklet Turu ne zaman? İşte tüm detaylar...

2024 İZMİR BİSİKLET TURU NE ZAMAN?

27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etap için Çeşme Kalesi'nden başlayacak olan 125.4 kilometrelik İzmir Etabı'nın güzergahı Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova şeklinde belirlendi. Bu etap, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam ederek, Konak, Bayraklı Sahili ve Anadolu Caddesi'ne girecek ve Karşıyaka İskele önünde sona erecek.

İZMİR BİSİKLET TURU NEDENİYLE KAPALI YOLLAR

İzmir'de bisiklet turu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar arasında Çeşme Kalesi'nin başlangıç noktasından itibaren 1016, 1065, 2122, 5193, 5152 ve 6000 sokaklar bulunuyor.

Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın karayolu tarafı ve Mithatpaşa Caddesi'ne açılan tüm yollar da trafiğe kapatılacak. Bu düzenlemeler, 27 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren uygulanacak ve yarışın bitiş noktasına kadar devam edecek. Bisiklet turu sona erdikten sonra ise trafiğin normale dönmesi bekleniyor.