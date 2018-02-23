Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmani, başkent Rabat'ta düzenlenen "Arap Basınında Filistin Davası" başlıklı sempozyumda yaptığı konuşmada, ülkesinin Filistin halkına destek veren her türlü halk girişimi ile sivil ve medya kampanyalarının yanında olduğunu söyledi.

Fas ile Filistin'in birlik içinde olduğunu kaydeden Osmani, "Coğrafya farklı olsa da aynı tutum içerisinde olmaya devam etmeliyiz." dedi.

Osmani, Filistin meselesinde mücadelenin yalnızca siyasi yollarla değil, basın ve fikir alanında da verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Fas Gazetecilik Ulusal Sendikası Başkanı Abdullah Bakkali ise Filistin davasının Arap basınındaki yerinin gerilediğini söyledi.

"Gündemdeki diğer meseleler nedeniyle Arap medyasında Filistin davasına verilen önemin gerilediğini kimse inkar edemez." diyen Bakkali, medya mensuplarına Filistin davasına karşı sorumluluğunu üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Fas Gazetecilik Ulusal Sendikası ile Uluslararası Filistin Basın ve İletişim Forumu işbirliğiyle Rabat'ta düzenlenen sempozyumun iki gün süreceği kaydedildi.