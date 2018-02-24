Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Afganistan’ın Kabil ve Helmend şehirlerinde patlama meydana gelirken gece 03:00 sularında Ferah’ta Taliban militanları Afgan ordusunun askeri üssüne saldırdı. İçişleri Bakanlığı Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Helmend’de ise bomba yüklü bir araç şehir merkezinde patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5’i çocuk 8 kişi de yaralandı. Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan ordusunun askeri üssüne saldıran Taliban ve ordu arasında çıkan çatışmalarda da 18 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kabil’deki saldırıyı DEAŞ üstlenirken, Ferah ve Helmend’deki patlamaların sorumluluğunu ise Taliban üstlendi.